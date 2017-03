Bouwbedrijf Haveman & de Vries

GARYP – Bouwbedrijf Haveman & de Vries uit Garyp verzorgt al ruim 17 jaar alle werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie en restauratie. Het bedrijf neemt de klant graag alle zorg uit handen rondom de bouwaanvraag, tekeningen, berekeningen, de bouw inclusief installatiewerk en de oplevering.

Door de directe relatie met de opdrachtgever kan Haveman & de Vries op alle wensen inspelen.

Wie nieuwbouw- of verbouwplannen heeft is hier aan het juiste adres. Van geen idee waar te beginnen tot het zelf aanleveren van een schets of tekening, samen komen we tot een passende oplossing die voldoet aan de wensen van de klant.

Enkele voorbeelden van werkzaamheden die het bouwbedrijf veel uitvoert zijn het bouwen van nieuwe huizen, aan- en uitbouwen en het uitvoeren van goten, gevelbekleding, kozijnen en dakkapellen in kunststof. Kijk voor meer informatie en foto’s van deze projecten op www.havemandevries.nl.