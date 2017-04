Albert Dijkstra van De Steenarend: "Oude waaltjes krijgen steeds meer sfeer"

Bestrating met een verleden krijgt nieuwe toekomst

KOOTSTERTILLE - Sinds twee jaar zit op industrieterrein Oastkern in Kootstertille een bijzonder bedrijf gevestigd. De Steenarend van Albert Dijkstra en Tjepke Geertsma handelt in 'bestrating met een verleden', zoals ze dat zelf noemen, met nostalgische namen als 'waaltjes', 'geeltjes' en 'klinkerkeien'.

werkzaam in de steenhandel, toen we de kans kregen om dit terrein te huren," vertelt Albert Dijkstra. "Alles wat wij hier verkopen is gebruikt materiaal. Naast oud gebakken bestrating handelen wij ook in natuursteen en betonsteen.

In opdracht van de gemeente of een andere opdrachtgever, verwijderen wij bestrating. Bijvoorbeeld omdat deze vervangen moet worden voor een soort die minder onderhoud nodig heeft. Doordat we hierbij een shovel met schudbak gebruiken trilt het zand direct tussen de stenen vandaan, en kunnen wij ze zo goed als schoon meenemen. Daarna haalt onze sorteermachine de halve stenen en de kapstukken ertussenuit, zodat alleen de schone, hele stenen overblijven. Deze stenen kunnen dan elders opnieuw worden gebruikt."

De oud gebakken bestrating is een uniek product, dat tegenwoordig niet meer zoals vroeger wordt gemaakt. "Dat zou veel te duur worden," aldus Dijkstra. "Wat wij hier hebben aan oude bestrating is gemaakt van klei, die jaren geleden terug nog met de hand is gebakken in een oventje. Sommige partijen zijn wel meer dan honderd jaar oud. De kwaliteit is echter veel beter dan de klinkers die tegenwoordig in grote aantallen machinematig worden gemaakt. En de uitstraling is fantastisch. Met de jaren worden de klinkers alleen maar mooier en krijgen ze steeds meer sfeer. Ze passen perfect in een oude dorpskern, bij een kerkje, een kasteel of een oude boerderij.

Waaltjes hebben het meeste karakter en een authentieke uitstraling. Een tussenoplossing zijn de dikformaat klinkers, die nog wel een sierlijke uitstraling hebben, maar minder onderhoud vergen." Doordat de bestrating niet meer op deze manier wordt gemaakt, wordt het product dat De Steenarend levert, steeds zeldzamer en unieker. "En elke soort is weer anders, er zijn wel 1000 verschillende kleuren!"

"Samen hebben wij veel kennis van en ervaring met oud gebakken bestrating. Wij voorzien onze klanten dan ook graag van advies, over kwaliteit, onderhoud en stijl. Wij kunnen een project van begin tot eind uitvoeren en begeleiden, maar ook deeldiensten als alleen sorteren of rooien zijn mogelijk. De sorteermachine kan bijvoorbeeld ook op locatie worden gebruikt. Onlangs hebben wij op Texel voor een opdrachtgever een grote bult stenen gesorteerd tot een goed bruikbaar product. Verzorgen wij een project van a tot z, dan regelen wij alles: tot en met de straters."

Naast oud gebakken bestrating heeft De Steenarend ook natuursteen en betonbestrating in het assortiment. "Het natuursteen verkopen wij vooral in het buitenland; België en Duitsland. Daar is er nu eenmaal meer vraag naar. We spoelen de steen nat zodat we de kleuren kunnen zien, waarna we de partij op maat, soort en kleur sorteren."

"Het voordeel van gebruikt betonbestrating is dat het de helft goedkoper is dan nieuwe betonbestrating. "En het is nog prima te gebruiken, dus een mooie manier om kosten te besparen en materiaal te recyclen."

Op het terrein aan De Oostkern 12 in Kootstertille proberen de mannen alle soorten bestrating op voorraad te houden zodat ze snel kunnen leveren. En vaak lukt het ook om de klanten direct te bedienen. "Maar het is geen product wat te koop is bij een fabriek," legt Dijkstra uit. "Wij zijn afhankelijk van het aanbod. Door creatief te denken en handig te plannen lukt het echter vaker wel dan niet om een oplossing te vinden."

De Steenarend levert op verschillende manieren: rechtsstreeks na het rooien, gesorteerd, op pallets of in bigbags.

"Wie het interessant vindt om te volgen wat wij zoal doen, kan ons opzoeken op Facebook. Ook handig om in de gaten te houden wanneer we een bijzondere partij binnenkrijgen."

En de naam De Steenarend? "Tjepke werkte vroeger bij een steenhandel hier in Kootstertille, waar hij een vrachtauto reviseerde die De Steenarend werd genoemd. Met die auto zijn wij hier gestart. Een naam die verwijst naar onze geschiedenis en die tegelijkertijd pakkend en herkenbaar is."

