Bedrijventerrein Drachten krijgt keurmerk

DEN HAAG - Bedrijventerreinen Tussendiepen en Kantorenpark in Drachten hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veilige omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.