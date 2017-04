Autobelettering van de Restylers

DOKKUM - De mannen van Het Lab, de Restylers uit Dokkum houden zich voornamelijk bezig met autobelettering. Dit kan uiteenlopen van simpelweg logo’s op een bedrijfswagen plaatsen, tot een full color autowrap.

Daarbij werken ze met een groot assortiment kleurfolie waardoor ze een huisstijl in precies de juiste kleuren kunnen verwerken op een bedrijfswagen. Het plakken kan gedaan worden in de speciale plakruimte, maar dit kan ook op locatie worden uitgevoerd.

Het hele proces wordt samen met de klant doorlopen. Er wordt gestart met het maken van een ontwerp op schaal, met de juiste werktekening van de betreffende auto. Daarna wordt de juiste kleur en de folie uitgezocht. Als dit gedaan is, wordt het ontwerp gerealiseerd.

Naast belettering is bij Het Lab ook mogelijk:

raamblindering, een complete wrap en een full color wrap. Bij deze laatste optie kan gebruik gemaakt worden van een foto.

www.hetlab.frl | 0519-223786