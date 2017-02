Slim online boekhouden met Apuls

BURGUM - Online boekhouden biedt diverse voordelen. De boekhouding is altijd en overal toegankelijk, en geeft een compleet en actueel beeld van de stand van zaken. Nanne van der Veen en Gerard van der Ploeg van Apuls cijfers & advies zijn op de hoogte van alle ins en outs.

Nanne van der Veen en Petra Hager zorgen voor een up-to-date online boekhouding. Foto: Klaas Rozema

“Met een online boekhoudsysteem heeft de ondernemer constant inzage in de cijfers van zijn bedrijf,” legt Van der Veen uit. “Apuls kan daarnaast altijd meekijken en maandelijks of per periode gegevens toevoegen of wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan afschrijvingen en loonjournaalposten. Daarmee ontstaat er een compleet en actueel beeld en weet de ondernemer direct hoe hij of zij ervoor staat.”

Online boekhouden is interessant voor reeds bestaande ondernemers, maar zeker ook voor starters. Van der Ploeg: “Voor een schappelijk maandelijks bedrag kan ook een starter direct aan de slag. Er zijn dus geen hoge aanschafkosten.”

Het programma is onbeperkt uitbreidbaar, al naar gelang de vraag van de ondernemer. Zo kunnen er bijvoorbeeld bankmutaties in worden opgenomen, evenals voorraadbeheer en betalingsvoorstellen. En de veiligheid van de gegevens is altijd gegarandeerd.

Een ondernemer of ZZP-er kan ervoor kiezen om zelf de basisgegevens in te voeren om zo de kosten voor administratieuren laag te houden, zodat er meer tijd en geld overblijft voor adviesuren. “Zo krijgt men een optimale begeleiding tegen een lage kostprijs.”

“Het begin van het jaar is de ideale tijd om over te stappen. Meer weten? Vraag een gratis adviesgesprek aan.”