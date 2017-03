Alles onder één dak bij Tabak Keukens

DRACHTEN/WESTERGEEST - Tabak Keukens verkoopt naast keukens ook badkamers en diverse soorten vloeren. “Bij ons kan men terecht voor de complete inrichting van de belangrijkste delen van het huis,” aldus Folkert Tabak. “Dit biedt onze klanten vele voordelen: één aanspreekpunt, één locatie en alles in één keer geregeld.”

“Wij hebben onze eigen monteurs in dienst, maar is er daarnaast bijvoorbeeld een stucadoor nodig? Dan regelen wij dat. Onze klanten ontzorgen vinden wij dan ook erg belangrijk. Wij hebben al veertig jaar ervaring in deze branche en weten hoe belangrijk een goede relatie met de klant is. Daarom zetten wij in op vertrouwen en een eerlijk advies.”

“Op dit moment wordt de showroom in Westergeest geheel vernieuwd, zodat we half mei weer fris van start kunnen, met de nieuwste keukens en badkamers. Eind vorig jaar is onze vestiging in Drachten reeds compleet verbouwd, dus daar kan men nu al de laatste trends komen bekijken.”

Eén van die trends in keukenland is de betonlook. “Bij ons zijn deze keukens voorzien van een laagje écht beton.” Naast beton is ook de houtlook weer helemaal terug. “Denk aan een lichte kleur keuken, met deurtjes in houttint. Ook de Quooker wordt steeds populairder: bij de helft van alle keukens wordt deze kokendwaterkraan geïnstalleerd.”

