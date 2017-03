Al twintig jaar het familiebedrijf met vele zekerheden en een klantgerichte werkwijze

MARSSUM - "Het is inmiddels twintig jaar geleden dat wij gestart zijn met de verkoop van keukens onder de rook van Leeuwarden. Een keuken van Keukencentrum Marssum is een keuze voor een betrouwbaar Fries bedrijf, waar kwaliteit en stijl hand in hand gaan met een persoonlijke benadering."

Het team van Keukencentrum Marssum. (Ingezonden foto)

"Afspraak is afspraak. Keukenprins(es) of niet, wij hebben een droomkeuken die bij al uw wensen past! Wij verplaatsen ons in uw situatie, en onze medewerkers adviseren u graag. Zo gaan we echt samen op zoek naar uw droomkeuken, een keuken die perfect aansluit bij uw wensen en budget. Onze keukens kunnen geheel ontzorgd geleverd worden. Van A tot Z zorgen onze vakkundige monteurs ervoor dat uw keuken geplaatst wordt, naar wens kunnen alle voorbereidende werkzaamheden via onze monteurs geregeld worden zoals leidingen verleggen, meterkast aanpassen, stucwerk enzovoort. Zo bent u geheel kook-klaar wanneer uw keuken opgeleverd wordt!"

"Sinds 1997 is er nauwelijks wat veranderd in de samenstelling van ons team: een bewijs van stabiliteit en een plezierige werksfeer. Maar het tekent vooral ons hechte familiebedrijf. Graag ontvangen wij u in onze inspirerende showroom, waar u zich zeker snel thuis zult voelen. En dan ervaart u zelf waarom een keuken van Keukencentrum Marssum de juiste keuze is. Uw droomkeuken van de Mooiste keukenwinkel! Als u bij uw bezoek aan onze showroom direct geholpen wilt worden, adviseren wij u om van te voren een afspraak te maken!"