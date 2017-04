Agrarisch Mechanisatiebedrijf Westerhof

OENTSJERK - Agrarisch Mechanisatiebedrijf Westerhof (AMW) verkoopt nieuwe en gebruikte landbouwmachines en heeft tevens alles voor de stalinrichting voor de veehouderij.

AMW is actief in Oost-Friesland en West-Groningen en onderscheidt zich vooral door zich te richten op merken die niet overal te koop zijn. Het bedrijf levert onder andere tractoren, hooibouwmachines, grondbewerking, (kunst)mestverwerking, sneeuwmachines en tuin- en parkmachines. Eigenaar Klaas Westerhof: “Deze merken hebben als voordeel dat ze een goede kwaliteit bieden tegen een voordelige prijs.”

Naast de verkoop regelt AMW ook reparaties en onderhoud, desgewenst op locatie. Ook adviseert en bemiddelt het bedrijf bij de aankoop van machines.

Door de optie te bieden om een tractor of landbouwmachine te leasen, biedt AMW een flexibele oplossing die precies is afgestemd op de onderneming.

www.amwesterhof.nl | 06-83113058