Abacus: voor individuele bijles aan huis

NIEUWEHORNE - Andries de Vries startte in 2013 met een Friese franchise van het Duitse bijlesinstituut Abacus. Hij ziet de belangstelling jaar na jaar toenemen. “Bij ons staat individuele aandacht voorop, en dat werpt z’n vruchten af,” zo verklaart hij het succes.

Andries de Vries. (Ingezonden foto)

“Uit onderzoek blijkt dat individuele begeleiding aan huis het beste werkt. Daarom is dat ook precies wat wij bij Abacus bieden. Docenten met goede vakinhoudelijke kennis en pedagogische vaardigheden komen bij de leerling aan huis voor ondersteuning die precies aansluit bij zijn of haar leerstijl. Op deze manier is de kans op succes erg groot: Abacus heeft een slagingspercentage van 92 procent.”

De begeleiding is mogelijk op alle niveaus, van basisschool tot universiteit, en in alle vakken. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek via 0513-437629 en kijk op www.abacus-bijlessen.nl voor meer informatie. Starten met de bijles kan al binnen een week.