25 jaar Idéko Budget Wonen Westergeest

WESTERGEEST - Toen Klaas en Anja Kooistra in 1992 in Westergeest een Koopjespark begonnen, konden ze niet bevroeden daar een kwart eeuw later nog te zitten.

Idéko biedt een ruime keus aan meubelen. (Ingezonden foto)

De verkoopruimte werd al snel te krap, er moest worden bijgebouwd. Achter het bestaande gedeelte werd een grote loods gebouwd, waardoor het totale oppervlak op 2.000 m2 uitkwam. Na een tijdje veranderde de naam in Idéko Budget Wonen.

Er werd en wordt nog steeds toegelegd op teakmeubelen die rechtstreeks uit Indonesië worden geïmporteerd. Maar daarnaast zijn er hoekbanken, bankstellen, fauteuils en verkoopt Idéko tapijt, laminaat, pvc-vloeren. Ook op het gebied van decoratie en woonaccessoires is Idéko ruim gesorteerd.

In de meeste gevallen zijn er geen levertijden. Met de gratis aanhangers kunnen de goederen desgewenst direct worden meegenomen.

Door groot in te kopen, kan je scherpe prijzen bedingen. “En daar profiteren de klanten uiteraard van”, aldus Klaas Kooistra. “Onze prijzen liggen gemiddeld 50 procent lager dan normaal, terwijl we uitsluitend eerste keus meubelen verkopen. Niet voor niets bieden we daarom laagste prijsgarantie!” Klaas en Anja Kooistra zijn ervan overtuigd dat er in deze regio behoefte is en blijft aan een winkel als deze. ‘Kijken, snel beslissen en liefst vandaag nog het gekochte in huis, dat is wat steeds meer mensen willen’. Desondanks vinden we persoonlijk contact erg belangrijk, de klant moet met een goed gevoel de winkel verlaten’.

