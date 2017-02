Zes keer goud gymnasten OBQ-DFS

BURGUM - In sporthal De Wetterstins was zaterdag de eerste plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek van het district Noord-Nederland voor deelname aan het Nederlands kampioenschap. Ritmische gymnastes uit Friesland, Groningen, Drenthe en gasten uit Twello kwamen individueel en als duo op de vloer.

De ritmische gymnastes van OBQ-DFS uit Leeuwarden en Burgum wonnen zes van de negen gouden medailles, de overige drie gingen naar het Drentse Zuidlaren. Maar liefst vier OBQ-DFS gymnastes gingen met dubbel goud naar huis, voor zowel haar individuele als haar duo-oefening. Laura Heijmans won het goud bij de junioren met haar knots en lintoefening en tevens samen met haar duopartner Victoria Safarizadeh goud als juniorenduo met de bal. Victoria won haar individuele hoepeloefening bij de pre-junioren met 9.85.

Yalena Klijnsma stak met haar hoepeloefening met kop en schouders uit boven de andere benjamins en won met 10.85., Djura Posthumus won met 9.10 de derde prijs. Haar zus Sanderijn Klijnsma won in de categorie mini's met 9.75 haar oefening zonder materiaal, daar behaalde Indy Veltman de derde prijs. Als duo bij de benjamins behaalden de zussen Klijnsma ook het goud, met 10.90., hetgeen zorgde voor een dubbelslag. Zilver ging hier naar Yalena Klijnsma met Martha Prins en het brons ging naar Djura Posthumus met Veerle Tuinema.

Opvallend was dat de eerste vijf plaatsen hier bezet werden door de vijf duo's van OBQ-DFS die allen boven de tien scoorden en het onderling dus heel spannend maakten.

Bij de senioren was er zilver voor Nadine Hoitinga en won Kirsten de Weerd brons met haar tweekamp met knots en lint. Samen behaalden Nadine en Kirsten de derde prijs als duo met bal. In totaal wonnen de OBQ-DFS gymnastes van trainster Sjanie Hellema zesmaal goud, tweemaal zilver en vijfmaal brons.

Over een maand is de tweede plaatsingswedstrijd in Oostwold bij de Blauwe Stad.