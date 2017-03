WTOC en Rijperkerk delen de punten

OUDWOUDE - In een aantrekkelijke eerste helft liet WTOC eindelijk weer eens liet zien dat het team behoorlijk kan voetballen. Dat was niet voldoende om VV Rijperkerk te verslaan: 0-0

De eerste kans was voor Rijperkerk, Mark Hendriks raakte de paal, waarna Erik Bruinsma de bal weg kon werken. WTOC was de fellere ploeg en kon daardoor veel ballen onderscheppen. Onder aanvoering van de uitstekend spelende Berend Jan Prins die de buitenspelers van WTOC van prima ballen bediende, waardoor WTOC kansen kon creëren.

Uit een van die aanvallen zette Tedo de Bruin de bal voor, Jilles Bosma kwam een teenlengte te kort om de bal in het net te werken. Rijperkerk werd door een uitstekende redding van keeper Geoffrie Hoiting van een voorsprong afgehouden. Tedo de Bruin kopte de bal prima in, de redding van keeper Redmar Jorna was navenant.

Het voetbal was de tweede helft van een minder gehalte. Sipke Bijlstra was geblesseerd in de kleedkamer achtergebleven. Jaap de Bruin was zijn vervanger. De spanning bleef tot het einde. Het was een wedstrijd die een doelpunt nodig had. Mark Hendriks haalde uit, maar de bal belandde op de lat. WTOC wilde wel, maar kon niet echt gevaarlijk worden voor het doel van Rijperkerk. Dit gold ook voor Rijperkerk. Met als resultaat vrij veel balverlies en overtredingen, wat tot wat frustraties leidde. Trainer Zondervan van Rijperkerk moest van scheidsrechter G. Van Duinen achter de omheining. Er werden ook gele kaarten uitgedeeld. Voor de zesde keer een gelijkspel voor WTOC.

Zaterdag speelt WTOC de uitwedstrijd tegen VV Anjum.