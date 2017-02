Winst Tafeltennisvereniging Bergum

BURGUM - In de derde klasse boekte het eerste team van Tafeltennisverening Bergum de eerste overwinning, na de kleine 4-6 nederlaag in de eerste wedstrijd. Thuis, tegen FTTC uit Franeker, werd ruim met 8-2 gewonnen.

De thuisploeg startte met vijf winstpartijen op rij waarna FTTC de eerste twee volgende partijen pakten. De Burgumers wisten hierna de laatste drie partijen eveneens in winst om te zetten.

Bij de Bergumers wist Mike Simons van Van der Meer en Tampa te winnen, en verloor van Hartkamp. Jan Minnema won wel van Hartkamp en Van der Meer, maar verloor weer van Tampa met 6-11 in de vijfde game. Deze avond was Willem Jan de Boer de man van Bergum, hij won van alle drie de Franekers. Het laatste puntje kwam door de winst in het dubbelspel met behulp van Maurits Postma die alleen dubbelde.