Wielrenners Cycling Team Fryslân staan weer op scherp

BURGUM - Bij de start van het nieuwe wielerseizoen willen de renners van het Cycling Team Fryslân opnieuw excelleren. Of het Friese elitewielerteam het aantal podiumplaatsen van het debuutjaar zal benaderen moet worden afgewacht, maar de ambities zijn in elk geval springlevend. “We rijden zoveel mogelijk criteriums in het hele land”, zegt Frank Wierstra, initiatiefnemer van het wielerteam. Op Paasmaandag is het Cycling Team Fryslân present op de Wielerronde van Ureterp.

Door Jelle Jeensma

Het idee om een nieuwe wielerploeg te formeren bleek vorig jaar sportief een succes. “We hebben goed gepresteerd en dertien podiumplaatsen en twee overwinningen behaald. Ons team moet het vooral hebben van het collectief, en ook de sfeer binnen de ploeg is prima. Er wordt goed samengewerkt door de renners.”, zegt Frank Wierstra. De renner uit Burgum houdt zich veel bezig met allerlei organisatorische beslommeringen, zoals het vastleggen van koersen en sponsorzaken. “We hebben veel positieve reacties gekregen op ons initiatief een nieuwe ploeg te beginnen.

Op de ploegenpresentatie in brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen kwamen dit voorjaar zo’n honderd belangstellenden af”, vertelt Wierstra. Het Cycling Team Fryslân is selectief in het uitkiezen van wedstrijden. “Klassiekers rijden we niet. Criteriums zijn er in Nederland voldoende, je kunt er elke week wel twee rijden. Ook rijden we wedstrijden in het buitenland, zoals een meerdaagse koers op Sardinië.”

Districtskampioenschap

Wierstra werkt bij Burgers Rijwielen in Drachten, de hoofdsponsor van het Cycling Team Fryslân. “Net als mijn ploeggenoten train ik alleen, zo’n tien uur per week. In de koers vormen onze renners één blok”, vertelt de dertiger, die ooit de ambitie had profrenner te worden, maar nu aan het ‘afbouwen’ is in een eigen ploeg. Het Cycling Team Fryslân zal na de Ronde van Ureterp in actie komen op het districtskampioenschap voor de drie noordelijke provincies op Pinkstermaandag in Harkema. “Andries Weening en ik zullen daar rijden. Voor onze sponsors hebben we dan speciaal een tent ingericht”, zegt Wierstra. Op 27 april staat verder nog de Koningsronde van Beilen op het programma.

Faciliteren met clubkleding

Het Cycling Team Fryslân bestaat naast Frank Wierstra uit Andries Weening, Henk Bos, Ruben Hoekstra, Marc de Bruin en Taeke Oppewal. Zij rijden de koersen bij de elite en beloften. Drie andere renners dragen eveneens de clubkleuren van het Cycling Team Fryslân. Bonne Dijkstra uit Feanwâlden rijdt bij de masters, Grytsje de Vries uit Drachten bij de ATB-dames en de negenjarige Finn Hiemstra uit Burgum is Nederlands kampioen veldrijden bij de jeugd. “Wielrenners die veel voor hun sport over hebben, faciliteren we graag met kleding en wieleruitrusting. Ook de ouders van ons jongste lid Finn Hiemstra zijn goed bezig met de prestaties met hun zoon.”

Te weinig wielertalent in Friesland

Nieuwkomers als Finn Hiemstra zijn belangrijk voor het Friese wielrennen, want het niveau is de laatste jaren in de volle breedte minder geworden. “Het aanbod van jong talent is karig”, stelt Wierstra vast. “De junioren en nieuwelingen rijden niet meer de stenen uit de straten. Ze hebben er geen zin meer in het uiterste uit zichzelf te halen. Wij zaten op die leeftijd vooraan in de klassiekers, maar de jonge renners van nu hebben die ambitie niet. Je moet veel voor het wielrennen over hebben, want het is een bikkelharde sport.” Dat de beide regionale wielerverenigingen Otto Ebbens en Kapenga Home Center gaan samenwerken om talent verder te ontwikkelen en weer goede junioren- en eliterenners in de koers te krijgen, juicht Wierstra alleen maar toe. “Voor het Friese wielrennen is dat positief.”