Wedstrijden Optimistzeilers

EASTERMAR - Jeugdwedstrijdzeilen, in samenwerking met watersportvereniging Achtkarspelen en Tusken Mar & Leyen, organiseert op zondag 30 april een oefencombi voor beginnende Optimistzeilers (Optimist C).

In de ochtend krijg je uitgebreid uitleg wat de bedoeling is en ’s middags varen de deelnemers een paar korte wedstrijdjes. Deze oefencombi vindt plaats op het Bergumermeer vanaf recreatieterrein De Komerk Snakkerbuorren 1 in Eastermar. De deelname aan deze oefencombi is gratis.

De Optimist C-klasse bestaat uit zeilers met heel weinig ervaring. CWO 1 niveau is voldoende. De combi is de ideale mogelijkheid om voor de allereerste keer kennis te maken met 'wedstrijdzeilen.'

Je kan meedoen met verschillende boten. WSV Achtkarspelen heeft zelf ook een aantal optimisten. Zou je graag mee willen doen, maar heb je geen boot, dan kun je dat aangeven. Voor de Optimistzeilers is het C-niveau bij de Combi de instapklasse. De C’ers kunnen met heel weinig ervaring en ook met iedere (ook ongemeten) Optimist al meedoen.

Je kunt je opgeven via de site www.jeugdwedstrijdzeilen.nl of een mail sturen wsv@eastermar.nl. Daarna ontvangt men het inschrijfformulier.