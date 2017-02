VV Zwaagwesteinde stelt wederom teleur

RYPTSJERK - Na de terechte nederlaag tegen VV Kollum mocht VV Zwaagwesteinde zaterdagmiddag proberen in Ryptsjerk de kater weg te spoelen. Dat viel tegen, want de voetballers van VV Rijperkerk wonnen met 4-0.

Na een goed begin van Zwaagwesteinde met twee grote kansen voor Dennis Stienstra en Lieuwe de Roos, leek Rijperkerk wakker te zijn. Rijperkerk won elke duel en voetbalde met passie. In de zestiende minuut had dit resultaat voor Rijperkerk. Omdat de mandekking van Zwaagwesteinde niet goed functioneerde, kon Anne Epema zo doorlopen en 1-0 binnenschieten. Rijperkerk kreeg nog wat kleine kansen in de eerste helft en Zwaagwesteinde stelde daar weinig tegenover. In de tweeënveertigste minuut verdubbelde Rijperkerk de score door een prima crosspass van Diederik Andringa op Anne Epema die de 2-0 beheerst binnenschoot.

Inzet en vechtlust ontbreken bij Zwaagwesteinde

Trainer Klaas Zandberg van Zwaagwesteinde deed een dubbele wissel in de rust, maar misschien had hij beter het hele elftal kunnen wisselen. In de zesenveertigste minuut stond het al 3-0 voor Rijperkerk. Door geklungel in de verdediging van Zwaagwesteinde maakte Mark Hendriks het prima af. Zwaagwesteinde stelde hier niks tegenover, er was geen inzet en vechtlust. In de zesenzestigste minuut scoorde Rijperkerk na een prima aanval opnieuw en maakte Mark Hendriks 4-0 met een heerlijke stiftbal. Als Rijperkerk nog wat scherper was geweest had de uitslag nog hoger kunnen zijn, maar dat bleef Zwaagwesteinde bespaard. Conclusie van deze wedstrijd is dat Zwaagwesteinde met een andere instelling het veld in moet, anders komen de onderste ploegen wel heel erg dichtbij.

De volgende competitiewedstrijd voor Zwaagwesteinde is op 11 maart uit tegen AVC in Sexbierum aanvang 14.30 uur. Zaterdag wacht eerst nog een oefenwedstrijd in en tegen Marum om 14.30 uur. Rijperkerk speelt zaterdag 4 maart uit tegen VIOD Driesum.