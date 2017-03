VV Bergum niet langs VV Emmen: 2-2

BURGUM – De voetballers van VV Bergum zijn bezig met een opmerkelijk goed en constant seizoen. De derde plek op de ranglijst blijft binnen handbereik, maar om die te bereiken had zondag eigenlijk gewonnen moeten worden van VV Emmen. Dat leek er wel in te zitten, totdat de Burgumers een voorsprong uit handen gaven. Met de 2-2 eindstand hadden zelfs de meeste niet-objectieve toeschouwers vrede.

Door Jelle Jeensma

Opvallend was het sportieve karakter van de wedstrijd. De beide subtoppers in de eerste klasse hadden respect voor elkaar en hadden geen vervelende overtredingen nodig in dit duel. De hand van Trainer Jan Bruin, bezig aan zijn zesde seizoen in Burgum, is hier zichtbaar. “Positief gedrag hoort bij de normen en waarde van deze spelersgroep, ook daarop hebben we doorgeselecteerd. We hebben dit seizoen nog geen geschorste speler gehad.”

Bruin maakte moeilijke seizoenen door bij VV Bergum en ontsnapte een paar keer aan degradatie, maar met een verjongde spelersgroep zijn de resultaten sterk verbeterd. “Sceptici zagen het aan het begin van dit seizoen niet zo zitten, maar de spelers hebben zich goed ontwikkeld. Als team staan we er goed op, ik werk graag met deze selectie, waarin nog veel rek in zit.” Bertus de Boer is één van de weinige routiniers. Van origine is de dertiger een aanvaller, maar hij speelde nu centraal in de verdediging. “Met zijn ervaring kan hij in deze topwedstrijden anderen coachen”, zegt Bruin, die niet zo snel in paniek raakt als het even tegenzit en ook volgend seizoen nog bij Bergum actief is als trainer.

Bergum komt op voorsprong

In de wat rommelige eerste helft waren de kansen in de beginfase schaars. De Burgumer keeper Tjibbe Hansma hield Emmen met een reflex van de openingstreffer af. Veel kansen waren er niet voor beide ploegen, toch vielen voor rust twee doelpunten. Na een dieptepass op maat van Steffen Kempe was de balcontrole van Marinus Hoekstra perfect en na een klein half uur was het doelpunt van Hoekstra goed voor 1-0. Lang kon Bergum niet van die voorsprong genieten. Keeper Tjibbe Hansma kreeg bij een aanval van Emmen nog wel zijn handen tegen de bal, maar in de rebound was het wel raak: 1-1.

Na rust was de wedstrijd een stuk aantrekkelijker. De beide ploegen kwamen beter in hun ritme en daardoor waren er meer goedlopende aanvallen te zien. Veel krachtsverschil was er niet tussen Bergum en Emmen. Al snel kwam Bergum weer op voorsprong, na een corner van Huy Tran. Aanvoerder Bas van Nikkelen Kuyper liet de keeper van Emmen met een even fraaie als doeltreffende kopbal kansloos: 2-1. Bergum had daarna een reële kans verder afstand te nemen, maar Marinus Hoekstra besloot zijn actie met een schot op de paal. Emmen was qua veldspel iets beter en de gelijkmaker was daarvan een logisch gevolg. De bal viel een keer goed voor Emmen en toen was het 2-2.

Liefhebbers en eigen jeugd

“Tegen de hoog geklasseerde ploegen zoals Emmen doen we het goed, maar tegen de mindere tegenstanders kan het nog beter. We hopen dit seizoen bij de eerste vijf te eindigen”, zegt Bruin. Theoretisch zijn er nog promotiekansen, maar het bereiken van de hoofdklasse heeft geen prioriteit bij de Burgumers. “We halen geen spelers en werken met liefhebbers en onze eigen jeugd”, aldus Bruin. Met die jeugd zit het wel goed, want op de bank had de trainer nog vijf tieners achter de hand, van zestien tot negentien jaar. De competitie gaat door. Zondag heeft Bergum weer een thuiswedstrijd, tegen Frisia 1993 LAC.