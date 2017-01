Vuurwerk KF De Wâlden in eerste wedstrijd

LELYSTAD - Officieel mag je vuurwerk slechts afsteken tot 1 januari om 02:00 in de nacht, maar de korfballers van KF De Wâlden deden het een weekje later nog. Op bezoek bij Exakwa werd 2017 namelijk knallend begonnen.

Hoewel het in de rust slechts 7-11 stond, was het verschil op het veld veel groter. Het wachten was tot de formatie van trainer Sake Koelma zou uitlopen en in de tweede helft gebeurde dat dan ook vrij snel. Alle spelers kwamen op het scoreformulier en ook de neutrale toeschouwer kon genieten. Aan beide kanten vielen namelijk een aantal fraaie doelpunten.

Dus was coach Koelma tevreden met de 19-31 winst. “Zeker met het resultaat en het aantal doelpunten. Vooral de twintig goals na de rust gingen er makkelijk in. Alleen twaalf tegendoelpunten in de tweede helft waren er te veel. We verslapten in de concentratie.” Door de remise van concurrent Drachten kruipt De Wâlden dichter naar de top van de Eerste Klasse B, waar voorlopig koploper Hoogkerk de te kloppen ploeg blijkt.