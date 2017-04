Volle winst tafeltennissers Bergum

OUDEGA (W) - Na de 2-8 nederlaag thuis tegen Dokkum, dat hierdoor de koppositie van Bergum overnam, revancheerde Tafeltennisvereniging Bergum zich in de uitwedstrijd tegen ODI 2.

Thuis won Bergum met 6-4 van ODI, maar in Oudega (W) pakte Bergum met 0-10 de volle winst. Met name Wilbert Elderhorst van ODI, in Bergum nog twee winstpartijen, bleef nu zonder winst. Een knappe winst dus voor Bergum, dat met Jan Minnema, Mike Simons en Maurits Postma achter de tafel verscheen. Met name Maurits Postma zorgde voor een aangename verrassing door drie partijen te pakken.

Met één wedstrijd meer gespeeld pakt Bergum weer de leiding doordat Dokkum niet speelde en dus vier punten minder heeft.