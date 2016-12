Vlug en Vaardig deklasseert HHV.



HOLLANDSCHEVELD - Op een van de kortste en donkerste dagen voor het kerstreces moest Vlug en Vaardig uit Garyp aantreden tegen HHV in Hollandscheveld. Na het voorprogramma van de beide reserveteams begon in de kille sfeerloze hal 'de Merke' de wedstrijd tussen de beide hoofdmachten.

Het team van Ron Berkenbosch, die ook het korfbalseizoen 2017-2018 de selectie van de Garipers onder zijn hoede heeft, liet zijn equipe scherp beginnen. Na een schamele 12 minuten spelen, noteert het scorebord een uitstekende 0-6 voorsprong. Dit was het moment dat de thuisploeg iets terug kon doen. De Gariper schutterselite liet er verder geen misverstand over bestaan waarvoor ze hier gekomen zijn. De trein denderende door, de spreekwoordelijke thee werd bereikt met een stand van 6-14.

Na de rust was het Arjen Brander die direct weer de score opent met een fabelachtige achterwaartse one-hander. Het was duidelijk dat de gastheer uit Hollandscheveld het vloeiende spel niet kan bijbenen. Illustratief werd het hele aanvalsvak gewisseld. Ook deze wisseling kon de wedstrijd niet doen kantelen. De scherpte ging er in de tweede helft toch wat af, waardoor HHV de eindstand iets dragelijker kon maken. Deze werd bepaald op 17-25. Een prima afsluiter van het jaar voor de ploeg uit Garyp.

Doelpunten: Arjen Brander 6, Roel Schipper 4, Martha van der Kooi 4, Corrie Betten 3, Miranda Veenstra 3, Remco Schraa 2, Femke Feenstra 2 en Jan Jacob van der Zee 1