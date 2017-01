Vlug & Vaardig niet opgewassen tegen koploper de Granaet

HURDEGARYP – Zaterdag mocht het vlaggenschip van Vlug & Vaardig uit Garyp thuis aantreden tegen koploper de Granaet. De wedstrijd vond ditmaal niet plaats in de vertrouwde hal 'de Westermar', maar in de sporthal van Hardegarijp. In het klassement was het verschil één punt, zodat het een spannende wedstrijd beloofde te worden.

Daarnaast was het ook een wedstrijdtussen de teams onder leiding van zoon (V & V) en moeder (de Granaet) Berkenbosch. Na het fluitsignaal was het Remco Schraa, die de groen-witten snel op voorsprong zette. Door een kleine kans aan de andere kant werd die stand weer gelijk getrokken. Arjen Brander maakte er vervolgens 2-1 van. De Granaet scoorde vervolgens drie goals op rij. Martha van der Kooi wist het verschil met een doorloopbal wel weer tot één punt te maken. Het was echter de Granaet, dat door hun snelle spel en effectieve schoten de marge tot vijf punten vergrootte. Vlug en Vaardig kwam door doelpunten van Roel Schipper en Femke Feenstra even nog wel dichterbij. Echter werden er in deze fase te veel kansen gemist, die er bij de Granaet wel ingingen. Met een stand van 9-14 gingen de korfballers de rust in.

Na de pauze was het zaak voor V en V om de achterstand ongedaan te maken. V en V begon scherp en met een doorloopbal van Martha van der Kooi scoorde het team ook. Meteen werd er aan de andere kant ook weer gescoord. Er werd om en om gescoord, waardoor V en V geen stap dichter bij de Granaet kwam. Onder andere door de afstandsschoten van Remco Schraa stond een 13-18 op het scorebord. Vanaf dat moment was het de Granaet die ging uitlopen. Drie doelpunten van VenV konden niet voorkomen dat er met 18-26 werd verloren. De mogelijkheid om de koppositie over te nemen had VenV laten liggen.

Zaterdag 14 januari speelt Vlug & Vaardig de uitwedstrijd tegen Harich in Harich.

Doelpunten: Remco Schraa 6, Martha van der Kooi 4, Roel Schipper 2, Arjen Brander 2, Femke Feenstra 2 en Corrie Betten 2.