Veldrijders Burgum op dreef

ZWARTEMEER - De jonge veld uit Burgum waren afgelopen weekend weer goed op dreef met twee eerste prijzen.





Leonie Bentfeld, categorie 5, werd zaterdag in Zwartemeer eerste en stond op het erepodium.

Finn Hiemstra, categorie 3, werd daar ook nummer één en zondag eveneens eerste in Lieshout van de 25 deelnemers in zijn categorie. Finn staat nu weer eerste in het landelijke klassement.

Ze doen mee aan het Nederlands kampioenschap cyclocross op zaterdag 21 januari, dat voor het eerst in Appelscha wordt gehouden.