V&V verliest van koploper Rood-Wit

GARYP - Voor de wedstrijd tussen V&V - Rood Wit speelden de reserves van de Garypers korfballers zaterdag een verloren wedstrijd tegen Wit-Blauw. Voor het eerste team van V&V was er de taak om orde op zaken te stellen en ervoor te zorgen dat het kampioenschap in zicht blijft. Het verlies tegen Rood Wit droeg hieraan niet bij.

Na een aantal aanvallen van beide teams zonder doelpunten opende Roel Schipper de score. Vlak daarna trekt Rood-Wit de stand weer gelijk. Om en om vonden er scores plaats en de ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd.

Vlak voor rust sloeg Rood-wit een gaatje van drie punten: 9-12. In de pauze worden duidelijke afspraken gemaakt en was het de taak van het team om de schade te herstellen. Direct na rust scoorde Rood-wit en kwamen ze op 9-13. Hierna liepen de Garypers achter de feiten aan en ze konden het gat niet meer kunnen dichten. De afronding liet te wensen over, waardoor V&V het Rood-Wit in de tweede helft niet moeilijk kan maken. De uitslag was 18-23. Het is zaak voor V&V om de competitie nu een zo goed mogelijk vervolg te geven. De hoop is gevestigd een misstap van de concurrentie.

Zaterdag speelt V&V uit tegen MN en W in Hijum.