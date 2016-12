Uitstekend BCV loopt blauwtje tegen koploper

BURGUM – Zwaar gedesillusioneerd dropen de voetballers van BCV zaterdag af na het verloren duel tegen koploper HZVV. Opnieuw werd een nederlaag geïncasseerd in de loodzware competitie. De Burgumers hadden bijna een verrassing in petto, maar konden de 3-2 voorsprong in de hectische slotfase niet vasthouden. De ploeg uit Hoogeveen trok alsnog de winst naar zich toe in dit doelpuntrijke spektakelstuk op een mistig sportpark: 3-5.



Door Jelle Jeensma

Door deze nederlaag blijft BCV in het spreekwoordelijke moeras zitten. De Burgumers handhaafden zich de afgelopen seizoenen met trainer-coach Uilke Damstra vrij gemakkelijk in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. Dit seizoen heeft BCV nog maar één keer gewonnen en staat de ploeg op een weinig benijdenswaardige nacompetitieplaats. Punten pakken is de enige remedie om degradatie te voorkomen en dat gaat zeer moeizaam. Dieptepunt dit seizoen was de 0-9 nederlaag tegen d’ Olde Veste’54.

Tegen HZVV was BCV bepaald niet kansloos, maar toch konden geen punten over de streep worden getrokken. De jonge trainer-coach Jasper Bouma kan zijn geplaagde formatie niets verwijten. “We hadden een punt verdiend. Verdedigend was de organisatie goed en aanvullend hebben we kansen gecreëerd.” Bouma had zijn tactiek aangepast om niet in ‘het mes’ van de technisch vaardige tegenstander te lopen. “Ons strijdplan was deze keer meer verdedigend, zodat de tegenstander minder ruimte kreeg. Dat heeft goed uitgepakt.”

Harmen Vlietstra scoort

Toch waren er genoeg lichtpuntjes, die hoop geven voor de toekomst. BCV deed weinig onder voor de koploper, die iets gemakkelijker de combinaties uitvoerde en vooral indruk maakte met crosspasses en snelle spelverplaatsingen. BCV heeft in A-junior Harmen Vlietstra (18) een belofte voor de toekomst. Hij verschool zich niet, was altijd aanspeelbaar, maakte goede acties en scoorde twee doelpunten. Juist aan scorend vermogen schort het bij BCV. Na de drie treffers zaterdagavond staat de teller pas op veertien goals in twaalf wedstrijden.

BCV bood in de eerste helft goed tegenspel aan HZVV. De Hoogeveners kwamen weliswaar op een 0-1 voorsprong, maar hadden het geluk dat verdediger Roeland Rusticus van BCV de bal als laatste raakte bij een inzet. BCV liet het er niet bij zitten. Fedde Durk Kingma schoot naast na een goede combinatie. De gelijkmaker was daarna verdiend. Joeke de Vries maakte een actie in het strafschopgebied, kapte zijn tegenstanders uit en legde de bal breed. Harmen Vlietstra stond op de goede plek om 1-1 te scoren.

BCV op voorsprong

In de tweede helft keek BCV meteen tegen een 1-2 achterstand aan toen de verdediging er niet al te goed opstond. BCV toonde veerkracht en zocht weer de aanval om de schade te repareren. Joeke de Vries bracht zijn ploeg naast HZVV. BCV proefde daarna zelfs de luxe van een voorsprong toen Harmen Vlietstra bij een nieuwe aanval de keeper van HZVV met een schot in de korte hoek passeerde: 3-2. Lang duurde die luxe niet, want na een vrije trap stond HZVV weer op gelijke hoogte. De koploper liet in de slotfase zien dat de eerste plaats op de ranglijst geen toeval is. Het tempo werd opgeschroefd en de volgende treffer leek in de maak. Een schot op de paal was een voorbode, maar op slag van tijd was het opnieuw raak: 3-4. BCV zat er helemaal doorheen en had daarna geen antwoord meer op de volgende snelle aanval van HZVV: 3-5.

Na de winterstop moet BCV punten gaan pakken om ook volgend seizoen verzekerd te zijn van de eerste klasse. De competitie wordt hervat tegen VV Winsum, een middenmoter. Mogelijk kan BCV het zelfvertrouwen weer wat gaan oppoetsen tijdens het traditionele zaalvoetbaltoernooi om de Tytsjerksteradiel Cup, dat eind december op het programma staat.