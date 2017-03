Turnprijzen op plaatsingswedstrijd

FERWERT - Vier regionale clubs haalden zaterdag medailles op de tweede plaatsingswedstrijd turnen in Ferwert.

Vier turnsters van CGV Wardy uit Kollum hadden zaterdag hun tweede plaatsingswedstrijd in Ferwert. Jildou Zuidema en Marije Hiemstra mochten als eerste turnsters starten. Op balk liet Marije hier de beste oefening van alle turnsters zien. Marije mocht een medaille in ontvangst nemen. Zij werd verdiend vierde.

In de tweede wedstrijdronde was het de beurt aan Anna Baukje van Dellen op niveau D2. Ze begon de wedstrijd met balk. Ze bleef de zenuwen de baas en wist met de handstand en koprol stevig op de balk te blijven staan. Daarna volgde er een strakke vloeroefening. Op sprong liet ze een prachtige overslag zien. Op haar favoriete onderdeel, de brug, werd zonder fouten geturnd. Ze ging met een mooie bronzen medaille naar huis.

Van SV DFS Burgum deden er zes turnsters mee, waarvan er twee turnsters het podium wisten te bereiken. In de categorie pupil 2, D3, bemachtigde Irene de Zwart goud. Sidney Zijlstra won goud in de categorie jeugd, D4. Zij hebben zich hiermee geplaatst voor de Friese kampioenschappen op 13 mei in Harkema.

Goud, zilver en brons werd behaald door de turnsters van GVV uit Feanwâlden. Bij de pupillen D3 werd Liora van der Meulen eerste, bij de jeugd 1 D3 werd Elyse Kammelar tweede en bij de pupillen D4 Marte Gorter derde.

Femke Wielstra van SVK Kollumerzwaag turnde in de categorie pupil 1 d3. Ze behaalde net als in de vorige wedstrijd de bronzen medaille. Vooral op de toestellen balk en brug scoorde ze hoog.