Turnmedailles DFS, SVK en GVV

LEEUWARDEN - Afgelopen weekend werden de eerste plaatsingswedstrijden turnen voor wedstrijdgroep 5 gehouden in Leeuwarden.

Van SV DFS uit Burgum deden zeven turnsters mee. Bij de junioren, niveau F won Luca van der Meer een derde prijs en won Fardau van Akker een gouden medaille. Eerder al werd Marien Oppedijk van Veen eerste en was er een vierde prijs voor Esther Bentveld.

SVK uit Kollumerzwaag deed mee met acht turnsters. Emmy Bloemsma komt uit in de categorie jeugd F. Niemand wist haar te passeren en ze nam na een sterke en stabiele wedstrijd dan ook goud mee naar het huis. Maxime Feenstra (Junior E) liet punten liggen op de balk, maar haalde dit in door op brug de hoogste score te behalen. Ze werd derde. Femke Damstra (junior D) behaalde ook een bronzen medaille. Zowel op brug, balk en vloer pakte Kristien Gommers de hoogste score. Op sprong was ze genoodzaakt om een sprong te kiezen met een lagere moeilijkheidswaarde dan dat ze eigenlijk aan kan. Desondanks domineerde ze in haar niveau (jeugd E) en wist ze met 3.7 punten verschil te winnen van de nummer 2.

Voor GVV Feanwâlden deden drie turnsters mee. Bij Junior F stond Iris Helder stond op het podium met 42,950 met een vierde plaats.