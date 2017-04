Turnmedailles bij plaatsingswedstrijd

SURHUISTERVEEN - In Surhuisterveen werden de tweede plaatsingswedstrijden turnen gehouden voor de meiden van wedstrijdgroep 2.

Amarins van Zwol van GVV Feanwâlden liet haar oefeningen zien aan de jury. Ze turnt pre-instap 1 RF D5 en werd tweede, waarmee ze de zilveren medaille won.

Van SV DFS Burgum won Bente Reinders een derde prijs bij de pre-instap, D4. Marit Rienks won bij de instap op D2 een zilveren medaille.

Wianna Ytsma van SVK uit Kollumerzwaag kwam in de pré instap 2 -D4. Ze begon op vloer hier turnde ze een nette oefening met alleen een paar passen lopend in handstand. De sprong en brug turnde ze bijna foutloos. Toen kwam nog de balk. Ondanks een val hierop had ze op de andere onderdelen genoeg punten behaald om de bronzen medaille voor de vierde plaats in ontvangst te mogen nemen.

Rixt Boersma van CGV Wardy Kollum was in erg goede doen en liet ook geen steekje vallen. Zij liet uiteindelijk op brug, vloer en balk de beste oefening zien van het deelnemersveld en mocht uiteindelijk de gouden medaille omhangen.