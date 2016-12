Trainers bij voetbalclubs

DOKKUM - Met ingang van 1 juni 2017 start Douwe de Val als Hoofd Jeugdopleiding bij Be Quick Dokkum. De Dokkumer voetbalclub en De Val tekenen een eenjarig contract met de intentie voor een langere samenwerking.

Na het vertrek van Douwe Zondervan als Hoofd Jeugdopleiding is het Be Quick gelukt een uitstekend gekwalificeerde opvolger te vinden. Be Quick en Douwe de Val zijn geen onbekenden van elkaar. De Val speelde er negen jaar in de jeugd en was er twee jaar trainer/coach van de JO19-1. Momenteel is De Val Hoofd Jeugdopleiding bij Blauw Wit ‘34.

OUDWOUDE- Het bestuur van voetbalvereniging WTOC heeft overeenstemming bereikt met trainer Oane Westra om zijn aflopende contract bij vv WTOC met een jaar te verlengen. Westra is daardoor ook in het nieuwe seizoen 2017-2018 hoofdtrainer van het eerste elftal. Elftalleider Foeke Durk Dijkstra en de overige staf gaan ook zeker nog één seizoen door. WTOC heeft beslag weten te leggen op de eerste periode titel in de derde klasse B zaterdag, wat nacompetitie oplevert voor een plek in de tweede klasse zaterdag. Het team gaat met een vierde plek op de ranglijst de winterstop in.

KOLLUM - VV Kollum is er in geslaagd om voor het seizoen 2017-2018 de technische staf uitstekend in te vullen. Vanaf augustus 2017 zullen Henk de Boer en Atze van der Wijk samen de eerste selectie trainen en zal Auke Mulder verantwoordelijk blijven voor de tweede selectie.Henk de Boer was ooit de balvaste spits van CSL uit Stiens, maar tegenwoordig zwaait hij alweer jarenlang de scepter als trainer bij diverse clubs in de regio. Momenteel is hij bezig met zijn tweede seizoen bij vv Ternaard..’’

Atze van der Wijk fungeert dit seizoen als assistent-trainer van Jaring Kloetstra bij vv Kollum. Auke Mulder is al van jongs af aan actief bij vv Kollum waarbij hij de afgelopen jaren tot volle tevredenheid verantwoordelijk was voor de tweede selectie.

JISTRUM - Zaterdag vijfdeklasser VV Jistrum heeft het contract met hoofdtrainer Sjouke Borger met één seizoen verlengd. Het seizoen 2017-2018 zal dus ook onder de huidige trainer worden gespeeld.

HARKEMA - Willem Schokker is ook volgend seizoen hoofdtrainer van Harkema-Opeinde 1! Daarnaast hebben ook de overige leden van de technische staf ­ Anne Heidinga als teammanager, Anne Hoeksma als assistent-coach/keeperstrainer en Lammert Kooistra als grensrechter ­ aangegeven volgend jaar bij de club actief te zullen zijn. Voor Willem Schokker wordt het zijn tweede seizoen bij Harkema-Opeinde. De rest van de technische staf is al langer actief bij de groen-gele equipe. Harkema-Opeinde 1 overwintert als koploper in de vijfde klasse B.

RINSUMAGEAST - Na goed onderling overleg heeft het hoofdbestuur van VCR in samenwerking met de Technische Commissie Senioren, leiding en spelersgroep besloten om met hoofdtrainer Andries Spek uit De Westereen nog een seizoen door te gaan. VCR is koploper is in de vijfde klasse C. In zijn voetsporen blijft ook vader Leen Spek als assistant-trainer aan de club uit Rinsumageest verbonden.