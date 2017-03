Tafeltennissers Bergum gelijk tegen Dokkum

DOKKUM - In Dokkum kwam Tafeltennisvereniging Bergum niet verder als een 5-5 gelijkspel.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd, 2-2 na de winst in het dubbelspel van Bergum, waarna Dokkum via twee winstpartijen een 4-2 voorsprong nam. Bergum kwam terug door 3 maal te scoren, maar de laatste partij ging voor Bergum verloren.

Mike Simons van Bergum won van Siemon Klijnsma en Durk Postma, Jan Minnema alleen van Postma en Willem Jan de Boer, niet helemaal fit, van Klijnstra. Freek Jelsma van Dokkum bleef ongeslagen met driemaal winst.