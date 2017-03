SC Heerenveen spelers op bezoek bij PLUS Wolters

BURGUM - Afgelopen donderdag 9 maart organiseerde PLUS Wolters een evenement buiten op het parkeerterrein. Dit evenement stond in het teken van ‘Goed eten’, de nieuwe strategie die PLUS onlangs heeft omarmd. Veel kinderen van tegenwoordig kennen het belang van goede voeding niet en bewegen te weinig. PLUS vindt het belangrijk om hierin een adviserende rol te spelen.

Omdat PLUS partner is van de Eredivisie hebben zij Eredivisiespelers ingezet als rolmodel. De spelers van SC Heerenveen, Reza Ghoochannejhad en Lucas bijker, hebben de kinderen deze middag op een speelse manier laten zien dat goed eten en sporten leuk én belangrijk is.

De kinderen hebben op deze middag een circuitje gedaan, waarbij ze vier verschillende onderdelen langsgingen. Doelschieten met een snelheidsmeter, een blinde voeltest met diverse groenten en fruit, een spel met de Schijf van Vijf én ze ondertekenden een echt contract met de eredivisiespelers. Hierin beloofden de kinderen om de komende twintig weken zo gezond mogelijk te eten en meer te bewegen. Hierdoor hadden ze ook meteen de handtekening en gingen ze met de speler op de foto.

Als verrassing kregen alle deelnemende kinderen twee toegangskaarten voor de wedstrijd Heerenveen – Willem II op vrijdag 21 april.