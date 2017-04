Ritmische gymnaste Jente Bouma naar NK

BARENDRECHT - In sporthal De Riederpoort werd zaterdag de tweede landelijke plaatsingswedstrijd ritmische gymnastiek voor de B-lijn gehouden. Jente Bouma van OBQ/DFS uit Leeuwarden en Burgum plaatste zich voor het Nederlands kampioenschap in Dordrecht.

Juniore Jente Bouma liet een hoepel- en een lintoefening zien. Met name met hoepel draaide Jente ijzersterk. Sanne de Klerk draaide van Sparta Dordrecht liet een voortreffelijke lintoefening zien en ging er met het goud vandoor. Jente had de eerste plaatsingswedstrijd gewonnen en behaalde nu een fraaie tweede prijs. Ze heeft zich daarmee rechtstreeks geplaatst voor het NK.

Seniore Lisa van Dongen had zich dusdanig geblesseerd, dat zij al voor aanvang van de wedstrijd moest opgeven, maar doordat zij bij de eerste wedstrijd hoog gescoord had plaatst zij zich toch voor de halve finale.