PSV Trynwâlden scoort prima

DE WESTEEEN - Zowel bij de pony's als bij de paarden scoorden de leden van PSV Trynwâlden uit Oentsjerk prima in De Westereen.

In de klasse L1 werd Marilee de Vries met Dulce Evita's Dance tweemaal eerste met 204 en 211,5 punten. Hinke Tjitske Hellema reed haar Chelcie naar de derde prijs met 189 punten. Bij de paarden reed Sanne Rauwerda tweemaal naar de eerste plaats met Gevonia in de klasse M1. Ze reden 200 en 186 punten bij elkaar. B: Jitske fan Ramonahiem, gereden door Belinda Sijbesma, werd tweede in deze klasse met 186 punten.

Harich, concours Gaasterland: opnieuw prima resultaten voor Siebrecht Leijenaar. Met Marcha Lalan werd ze derde in de klasse B en met Comers Grey Lad vijfde in de klasse L- springen.

Franeker, indoormarathon mennen: driemaal raak voor de familie Riemersma. Dochter Lolkje werd tweede in de klasse enkelspan paarden. Zoon Gerryt werd tweede in de klasse dubbelspan pony, direct achter moeder Ynskje, die met haar snelle dubbelspan de eerste prijs pakte.

Tolbert, 2 februari: Folkert Kelderman schreef met Dauwprinses II de klasse L-springen op zijn naam.