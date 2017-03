PSV Trynwâlden

FRANEKER - Doutsen Dotinga van PSV Trynwâlden uit Oentsjerk had zaterdag een een topwedstrijd in Franeker. Tot tweemaal toe pakte ze de eerste prijs met het paard Eros. Ze scoorden 189,5 en 197,5 punten in de klasse M1.

Alphen-Chaam, 25 maart: Thirza Faber werd zesde op de SGW van Alphen-Chaam. Na haar nette dressuurproef reed ze een foutloos springparcours en een foutloze cross met haar paard Espresso VC

De Westereen, 25 maart: Marscha de Vries reed haar pony Ulinde naar de derde prijs in de klasse B met 189 punten. De vierde prijs in de klasse L1 paarden was voor Jeanine Kwebeman met Beitske F. Ook met 189 punten. Mister Pieter werd onder Anneke Post tweede in de klasse L2 met 205 punten.