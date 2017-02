PSV Trynwâlden

TOLBERT - PSV Trynwâlden uit Oentsjerk pakte afgelopen week weer prijzen bij de paardensport.

Tolbert, 21-2: Marilee de Vries reed haar toppony Dulce Evita's dance tweemaal naar de eerste plaats in de klasse L1.

Buitenpost, 23-2: een mooi debuut in de klasse M2 voor Sanne Rauwerda. Samen met Gevonia reed ze 197,5 punten bij elkaar, goed voor een eerste prijs.

De Westereen, 25-2: in de klasse L1 pony's tweemaal een eerste prijs. Lieve Kaastra met Macho (192 punten) en Nina Procee met Surprise (206,5 punten).

Bij de paarden in de klasse B twee vierde prijzen: Baukje Boersma met Fardou van de Singel (193 punten) en Anna van der Meer met La Bella de Peru (194,5 punten)

In de klasse M2 reed Nadieh Bruinsma twee winstpunten en een tweede prijs bij elkaar met Walegro.

Buitenpost, 26-2: Elynne en Lysanne Keizer presteerden beide prima met hun paarden in de klasse L1. Lysanne werd tweemaal eerste en Elynne tweemaal tweede.

Franerker, 26-2: tijdens zijn debuut in de hoogste menklasse (ZZ) werd Hette Jellema met Drys tweede met 187 punten.