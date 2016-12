Prijzen OBQ/DFS op cupwedstrijd

DORDRECHT- In de Reeweghal in Dordrecht werd zaterdag voor de zesde maal de Sparta Dordt Cup georganiseerd. Aan dit internationale toernooi ritmische gymnastiek namen vijftien verenigingen deel uit België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

De ritmische gymnastes van OBQ-DFS uit Leeuwarden en Burgum konden hier mooi hun oefeningen voor het komende wedstrijdseizoen uittesten. Nadine Hoitinga won het goud bij de gecombineerde junioren/senioren categorie C lijn met haar bal en knotsoefening.

Jente Bouma kwam in actie bij de junioren B en was de beste Nederlandse gymnaste. Ze won hier de derde prijs met haar bal- en hoepeloefening.Eline Jousma en Nijah de Boer behaalden een achtste en negende plaats.

Lisa van Dongen won het brons bij de senioren B met haar hoepel- en baloefening achter twee Duitse gymnastes.

Laura Heijmans behaalde met lintoefeningen en zonder materiaal een mooie vierde plaats evenals Emmy Hartog die bij de senioren A een hoepel- en knotsoefening liet zien. Sylvia van der Veen eindigde als zesde bij de prejunioren A, waar de eerste tot en met vierde plaats voor de sterke Luxemburgse delegatie van Rhytmo Cats was. Sara Zarza eindigde als zevende bij de prejunioren A.