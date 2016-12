Postduivenvereniging Fleanwille huldigt kampioenen

BURGUM - Vrijdag huldigde het bestuur van Postduivenvereniging Fleanwille uit Burgum haar kampioenen over het seizoen 2016.

Voorzitter Henk Zijlstra memoreerde het jaar 2016 als een heel lastig vliegseizoen. Door het wisselvallige weer konden veel vluchtprogramma’s pas na vertraging of verplaatsingen vanaf de geplande losplaats worden gelost. Gevolg hiervan was vaak sterk verlate aankomsten en/of verplaatsingen van het concours naar de zondag.

Leden naar Olympiade

Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Douwe en Peter Soepboer wisten de nationale pers te halen met hun nationale overwinning, met andere woorden, de snelste duif van geheel Nederland op een vlucht vanuit Frankrijk. Bovendien heeft zowel de combinatie Douwe en Peter Soepboer als de combinatie Frits en Wytse Mantel een duif die zo goed heeft gepresteerd dat ze geselecteerd zijn voor de komende Olympiade. Dit evenement, dat om de twee jaar wordt gehouden, is het hoogste podium binnen Europa, waar slechts de allerbeste duiven mogen worden ingeschreven.

De titels binnen PV Fleanwille, verdeeld over onaangewezen titels (beste hokprestatie) en aangewezen titels (voorspelde duiven per vlucht), waren als volgt: 1e onaangewezen: combinatie D. en P. Soepboer. 2e onaangewezen: combinatie Mantel. 3e onaangewezen: combinatie B. en W. van der Horn. 1e aangewezen D. en P. Soepboer. 2e aangewezen: combinatie Mantel. 3e aangewezen: J. Hopman.

De best presterende duiven (duivenkampioenen) waren van respectievelijk: D. en P. Soepboer, beste duif op de vitesse (korte afstand) en as-duif oude duiven (over alle vluchten gerekend).

J. Ament, beste duif op de midfond (middellange afstand). Combinatie Mantel, beste duif op de fond (lange afstand) en tevens beste jonge duif. Combinatie Atema, beste duif op de natour.

Combinatie B. en W. van der Horn, as-duif jong (over alle vluchten gerekend).