Positie BCV steeds benarder na verlies

BURGUM - In de negentiende speelronde van de eerste klasse E speelde BCV zaterdag tegen vv Balk. BCV zou bij winst een nacompetitieplaats af kunnen dwingen, maar het werd een 0-3 nederlaag.

De eerste kans voor BCV was voor Frank Harmens, die de bal met een volley op doel schoot. Doelman Hessel Altenburg van Balk was meteen getest en bij de les. Aan de andere kant kwam BCV-doelman Jorrit van der Meulen er minder goed af. Hij verslikte zich in het goed doorzetten van Marnix Zeldenrust. Pieter Wijnia was er als de kippen bij om 0-1 voor Balk aan te tekenen.

Naarmate de wedstrijd vorderde, was BCV steeds meer de aanvallende ploeg met de beste kansen. Een ruststand van 3-1 had niet misstaan, maar het maken van doelpunten is het enige dat telt. In de vierentwintigste minuut mocht BCV een vrije trap nemen. Paul Westra kwam twee keer niet tot scoren. De reddende Hessel Altena was een plaag en stond opnieuw op zijn post. Romke Bos was voor de pauze dichtbij de 1-1, ook deze kans ging verloren bij BCV.

In de tweede helft onstond eenzelfde wedstrijdbeeld, met Balk loerend op de counter en BCV dat een doelpunt probeerde te forceren. De ruimtes werden groter en verdediger Harm Jan de Jong liet na een lange rush doelman Jorrit van der Meulen opnieuw grabbelen: 0-2.

Ook de verse spelers, die BCV-trainer Jasper Bouma in het veld had gebracht, konden het tij niet keren. In het slot van de wedstrijd liet verdediger Karst Geertsma van Balk een stuk effectiviteit zien. Voor BCV-doelman Jorrit van der Meulen was dit extra zuur, want druk heeft hij het niet gehad. Toch zijn de cijfers een feit, want na negentig minuten speeltijd stond er in Burgum 0-3 op het scorebord.

Zaterdag (25 maart) speelt BCV in Hoogkerk de uitwedstrijd tegen PKC’83.