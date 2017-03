Ponyruiters de Marruters in de prijzen

OENTSJERK - Ponyruiters van LR/PC de Marruters wonnen afgelopen weekend volop prijzen. In Oentsjerk werd een springwedstrijd gehouden. Sigrid Swart won met Twilight een eerste en een derde prijs in de klasse BB-springen met 72 en 69,5 stijlpunten.

In de klasse B-springen behaalde Jan de Boer een eerste prijs met Rocky B met 81 stijlpunten, met Magic Fungus wist Jan in de klasse M-springen tweemaal eerste te worden. Gerda van der Lei won in Tolbert ook tweemaal een eerste prijs met Energy, éénmaal in de klasse M en één maal in de hoogste klasse, Z-springen.

Inge Hoeksma reisde af naar Siegerswoude en werd tweede in de klasse B-dressuur met 185 punten.