Paardensport

TOLBERT - Gerda van der Lei behaalde donderdag tijdens een springwedstrijd in Tolbert een eerste prijs met haar pony Energy in de klasse L-springen. Gerda rijdt voor LR/PC de Marruters uit Eastermar.

Femke Procee van PSV Trynwâlden uit Oentsjerk reed op 2 maart in Buitenpost haar paard Duriose H naar de tweede prijs met 180,5 punten in de klasse B. Foudgum, 4 maart: een eerste en een tweede prijs voor Afke de Vries . Met Anastacia reed ze in de klasse B 188 en 181,5 punten bij elkaaar. Gorredijk, 4 maart: Geertje de Groot stuurde pony Savannah Lady keurig rond bij de springwedstrijd in manege Dekema, Goed voor een derde prijs in de klasse L categorie D/E. Oudega, 5 maart: Folkert Pijper werd derde in de klasse Z1 met FP's Adriaan met 217.5 punten. Franeker, 5 maart: een derde en vierde prijs voor Jeanine Kwebeman en Beitske F in de klasse B. (193 en 191 punten).