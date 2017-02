Paardensport

TOLBERT - Op 16 februari werd in de HJC-manege in Tolbert een springwedstrijd verreden voor paarden en pony's, Bij de pony's kwam Chinouk Weststrate van PSV It Bytling uit De Westereen aan de start met Liberty's Four Roses.

In de klasse B D/E behaalden zij een eerste prijs met een foutloos parcours en 83 stijlpunten. Vervolgens werd door hen ook deelgenomen aan het parcours in de klasse L en hierin werden ze vierde.

Jan de Boer uit De Tike (De Marruters uit Eastermar) was succesvol op de Friese kampioenschappen springen in Sneek. met zijn pony Rocky B wist hij Fries kampioen te worden in de klasse B categorie C met maar liefst 87 stijlpunten. Op 17 maart mag Jan Friesland dus vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. (Voor meer paardensportnieuws zie website www.actiefonline.nl)