Oranje en rode linten PSV Trynwâlden

SONNEGA - Het regende afgelopen weekend oranje en rode linten voor de leden van psv Trynwâlden uit Oentsjerk.

In Sonnega reed Tobias Ferwerda met Jolien oet Scharmer zijn debuut in de L mendressuur. Hij werd direct tweemaal tweede met 191 en 189 punten. In de klasse ZZ greep Hette Jellema tweemaal de eerste plaats met Vrijzicht's Angel met 186.5 en 187.5 punten.

In Kollum reed Marit Bultema de pony Alviera tweemaal naar de eerste plaats met 193.5 en 194.5 punten in de klasse B en in de klasse L1 deed Petra Aafke Epema met Beau hetzelfde maar dan met 187 en 187,5 punten. In Stoeterij het Swarte Paert in Hemrik kreeg Nadieh Bruinsma met Walegro tweemaal het rode lint door 192 en 188 punten te scoren in de klasse M2.

In Sneek werd Marilee de Vries tweemaal eerste met Dulce Evita's Dance. In beide proeven reed ze 198 punten bij elkaar.