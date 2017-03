Open schermles Aldtsjerk

ALDTSJERK - Woensdag 15 maart van 18.45 tot 20 uur is er bij Schermzaal Tóth in Aldtsjerk een Open Schermles voor dames, jong en oud. iedereen is welkom. Deze Open les maakt onderdeel van de activiteiten deze maand in het kader van Internationale Vrouwendag.

De Open Les wordt gegeven door schermleraar Andries Tóth en vindt plaats aan de Van Sminiaweg 70 in Aldtsjerk. Het is bedoeld als een kennismaking met de Olympische schermsport,één van de eerste geëmancipeerde sporten in de geschiedenis. Men kan zich opgeven via de mail (andriestoth@cs.com) of telefonisch op 06-25356418. De deelnamekosten bedragen € 5,-, inclusief koffie of thee.