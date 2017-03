Ontketend V en V verstoort kampioensfeest de Granaet

DOKKUM – Tijdens het eerste lenteweekend van 2017 stond voor het vlaggenschip van Vlug en Vaardig uit Garyp de laatste zaalkorfbalwedstrijd van dit seizoen op het programma tegen de Granaet uit Dokkum. Het werd een overwinning van V en V.

Met een flink gewijzigde opstelling mocht Gea Plantinga bij V en V haar debuut maken in de hoofdmacht. Voor V en V stond er niks meer op het spel, maar de Granaet had de punten hard nodig om zicht te houden op het kampioenschap. Dit kon wel eens een spannende confrontatie worden voor V en V-coach Ron Berkenbosch en zijn moeder, José Berkenbosch, coach van de Granaet. Zou het V en V lukken om de Granaet van het kampioenschap af te houden?

De score werd in de eerste minuut geopend door de Granaet, maar Corrie Betten had gelijk een antwoord met een prachtig afstandsschot: 1-1. De Granaet liet zich vervolgens een paar keer makkelijk de bal afpakken, waardoor Roel Schipper en Arjen Brander de stand op 1-4 konden zetten. Voor V en V werd het langzaam duidelijk dat hier misschien wel iets te halen viel. Door middel van een fraaie uitstartbal en stip van Roel Schipper werd de 3-6 op het scorebord bijgeschreven.

Doelpunten van achtereenvolgens Arjen Brander, Evert Duipmans, Nynke Buis en een ringloze van Arjen Brander zorgden voor de 8-10. De Granaet wist dichterbij te komen tot 9-10, maar Jan Jacob van der Zee bracht de marge weer op 2. De ruststand was 10-12.

De Granaet kwam vol goede moed de kleedkamer uit, maar V en V gooide meteen roet in het eten. Door een vrije bal van Jan Jacob van der Zee werd de marge op drie gezet. Vrij snel daarna kwam de Granaet met de 11-13, maar V en V had daar een antwoord op middels een afstandsschot.

Daarna brak voor de Garypers een minder scherpe periode aan, waardoor de Granaet langszij kwam tot 15-14. Er werd een tijdje om en om gescoord, waardoor er zes minuten voor het einde van de wedstrijd de stand 18-18 was. Middels afstandsschoten van zowel Corrie Betten als Arjen Brander wist V en V weer een gaatje te slaan met de Dokkumers. De Granaet wist nog eenmaal tot score te komen, maar moest uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in V en V. Eindstand 19-20.

Doelpunten: Arjen Brander 6, Roel Schipper 6, Evert Duipmans 3, Corrie Betten 2, Jan Jacob van der Zee 2 en Nynke Buis 1.