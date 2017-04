Nederlaag KF De Wâlden

ZUIDLAREN - De korfballers van KF De Wâlden hebben zaterdagmiddag in Zuidlaren een pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij Ritola ging de thuisploeg, die over uitzonderlijk veel lengte beschikt, het beste om met de moeilijke weersomstandigheden: 18-13.

Hoge bomen vangen weliswaar veel wind, maar dit keer woei het in de zeilen van Ritola. De thuisclub bracht het nodige geduld op, had enorm veel rebounds en schoot simpelweg beter dan de formatie van Sake Koelma, die door de nederlaag de koppositie kwijt is aan Hoogkerk. “We lopen twee punten achter, maar die zijn nog wel in te halen”, bleef Hessel Kinderman strijdbaar. “We hadden heel erg veel moeite met hun lengte. Ze hadden zo veel verdedigende rebounds, dat je heel scherp moet schieten. Mede door de wind kregen we vaak geen tweede kansen. Het gebrek aan doelpunten heeft ons opgebroken, want verdedigend deden we het wél goed.”