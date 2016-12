Mennoruiters in de prijzen

BURGUM - Twee amazones van de Mennoruiters vielen in de prijzen op de thuis wedstrijd in Burgum.

Marit Bijlsma reed met haar topper Revanche twee nette proeven,dat werd beloond met tweemaal een vierde prijs met 184,5 en 189,5 punten in de klasse M-1

Rixt Postma kwam in de baan met haar pony Brouwershaven Jens. Deze combinatie behaalde maar liefst een eerste en tweede prijs met 192 en 192,5 punten in de klasse L2.

Akkelien Stelpstra reed met haar vos merrie Elzarina een foutloze ronde en daarmee behaalde ze een derde prijs in het L-springen.