Koelma en de Haan langer bij KF De Wâlden

OENTSJERK - De samenwerking tussen hoofdtrainer Sake Koelma en KF De Wâlden wordt met één jaar verlengd. Ook Gerard de Haan, assistent van Koelma en coach van De Wâlden 2, blijft nog een seizoen langer verbonden aan de fusieclub.

Van beide kanten is de samenwerking tot dusver uitstekend bevallen. "Het was een goed eerste jaar", vertelt Koelma over zijn verlenging. "Onze schotvaardigheid kan bij tijd en wijle nu al heel hoog zijn. Dat is een goede zaak, maar ik weet zeker dat het nog beter kan. Daar gaan we dus hard mee bezig komend seizoen."

De resultaten onder Koelma zijn tot dusver goed: de hoofdmacht van De Wâlden moest het kampioenschap in de zaalkorfbalcompetitie weliswaar aan Hoogkerk laten, op het veld staat het eerste nog altijd aan kop in de eerste klasse. Het tweede team speelt op veld en in de zaal keurig in de middenmoot van de reserve eerste klasse. Het bestuur en technische commissie is uitermate tevreden met de contractverlenging van het duo.