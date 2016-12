KF De Wâlden wint van De Waterpoort

SNEEK - De hele eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor De Wâlden op bezoek bij De Waterpoort. De ploeg van Sake Koelma stond vier punten voor en leek op weg naar een zege, maar bij rust was het al 9-8 en in het tweede bedrijf knokten de Snekers zich verder aan de goede kant van de score

S. Op 18-17 leken zij aan het langste eind te trekken, maar na de gelijkmaker van Hessel Kinderman, werd een actie van Johan Linthof beloond met een strafworp. IJskonijn Bareld Bos bleef ondanks alle commotie rustig en gooide de winnende strafworp door de korf: 18-19. Meteen daarna was het duel afgelopen. “Die bal moest er wel even in”, lachte de hoofdrolspeler koeltjes. Hij ging zelfs de bal ophalen voor zijn stip, nadat die was weggerold. Iets dat je niet vaak ziet, normaliter nemen de strafworpnemers juist de concentratie. “Ach ja, hoefde ik even niet naar die korf te kijken.” Zijn poging leverde wél twee punten op. “Al met al terecht. De eerste helft waren we veel beter, na de pauze was het gelijkwaardig. Gelukkig winnen we hem nog.” Op z’n Duits. Terecht, maar ook een beetje mazzel."