KF De Wâlden heeft aan één goede fase genoeg tegen CSL

OENTSJERK - Duels tussen De Wâlden en CSL zijn altijd op het scherpst van de snede, zo ook zaterdagavond. Al bleef het allemaal eigenlijk keurig binnen de perken, mede dankzij de prima fluitende arbiter Jan Danser.

Hij floot bij 9-10 voor de rust en dus had CSL de zaken goed voor elkaar in Oenkerk, maar na de thee was er een sterke run van De Wâlden. Binnen no time was het tij gekeerd en stond er opeens 14-10 op het scorebord. Een verschil van vier dat continu op het bord bleef staan en in de laatste minuten nog zelfs werd vergroot. “We hadden moeite met de lange heren in het andere vak”, vond Hessel Kinderman, die met een belangrijke treffer de opmars van CSL in de eindfase afkapte.

“Na de rust hielden we het verdedigend steeds beter dicht, waardoor we uitliepen. Het klinkt wellicht wat cliché, maar het is in dit geval daadwerkelijk zo: dit zijn belangrijke punten. Want in deze poule zit alles heel dicht bij elkaar.”