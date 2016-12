Kennismakingsavond damesvoetbal VC Trynwâlden

OENTSJERK - Met ingang van volgend seizoen wil voetbalvereniging VC Trynwâlden weer starten met een dameselftal.

Er heeft eerder een damesteam gespeeld bij de Oentsjerker voetbalclub, maar destijds is het niet gelukt om voldoende speelsters te behouden. Ondertussen is er hard gewerkt om een nieuw dameselftal op te zetten. Er zijn tot nu toe 22 speelsters gevonden die interesse hebben in het nieuwe damesteam.

Op vrijdag 16 december om 20.00 uur is er in de kantine van VC Trynwâlden een kennismakingsavond voor de dames waar het bestuur de plannen gaat presenteren. Op die avond is er ruimte om vragen te stellen en willen ze samen stappen zetten om het nieuwe damesteam en wat daar allemaal bij komt kijken te perfectioneren.

Folkert van Foeken (bestuurslid voetbalzaken), Marco de Weerd (Hoofd Jeugdopleiding) en Reinier Sleijfer (coördinator van de meisjes (en toekomstige dames)) zijn aanwezig om het plan te presenteren en alle vragen te beantwoorden. Mocht jij ook interesse hebben in ons nieuwe damesteam, maar je nog niet hebben gemeld, dan ben je op die avond natuurlijk van harte welkom.