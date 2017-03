Judoka Milou Hendriks nationaal kampioen

TILBURG - In Tilburg werden zaterdag de Nederlandse judokampioenschappen onder de vijftiien jaar gehouden met succes voor de Judo Kings en FMT Sport.

De Judo Kings uit Feanwâlden, De Westereen en Burgum waren daar ook aanwezig nadat acht judoka's, die zich na de districtskampioenschappen hadden gekwalificeerd. Milou Hendriks haalde het beste uit zichzelf, versloeg al haar tegenstanders en werd Nederlands kampioen. Ook Troy van der Veen wist eremetaal te winnen en won brons.

Voor Berber Ludema van FMT Sport uit Oentsjerk was het de derde en daarmee laatste keer dat zij mag uitkomen in deze categorie. Berber is geboren in 2003 en komt uit in de gewichtsklasse tot 44 kilo. De eerste drie partijen gingen als een speer. Alle drie tegenstandsters had zij voortijdig met het maximale punt, een ippon, verslagen. De halve finale vervolgens verliep stroef en zij kwam niet in haar eigen spel. Door dit verlies werd zij verwezen naar de herkansing waar brons nog het hoogst haalbare was. Sterk en vol zelfvertrouwen stapte zij de mat op en liet er geen gras over groeien. Twee keer een waza-ari en vervolgens opnieuw een ippon: het brons was binnen.